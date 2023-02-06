تركيا: خطوط أنابيب النفط لم تتضرر من الزلزال والتدفق مستمر

قال مسؤول في قطاع الطاقة التركي لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين إن الزلزال القوي الذي ضرب تركيا لم يسفر عن حدوث أضرار في خط أنابيب كركوك-جيهان الذي ينقل النفط من العراق إلى تركيا وخط أنابيب باكو-تفليس-جيهان، مضيفاً أن تدفقات النفط مستمرة في الخطين.



وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطايفي وقت سابق اليوم الاثنين، أنه تمت السيطرة على الحريق الناجم عن انفجار أنبوب الغاز، كما تم اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين تدفق الغاز.



ووقع انفجار في خط أنابيب غاز، في وقت سابق اليوم الاثنين، في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا.



وبثت لقطات لحريق كبير في موقعين على خط أنابيب يمر عبر قرية توبوغازي المحلية هناك، نحو 3 كيلومترات بين الموقعين.



يذكر أن الانفجارات والحرائق اندلعت بعد زلزال قوي في محافظة كهرمان مرعش.



وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب، وفقًا لشبكة سكاي نيوز.