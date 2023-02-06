توقعات بوصول حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لـ10 آلاف قتيل

أثيرت توقعات بحصيلة مفزعة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، وخلف خسائر بالغة.



وقالت المذيعة بقناة العربية جيزال حبيب، في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن علماء في علم الجيولوجيا يتوقعون وصول عدد ضحايا الزلزال الى عشرة آلاف في تركيا وسوريا ، ويذكرون بزلزال العام ١٩٩٩.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.



وزلزال 1999 وقع في مدينة أزميد التركية، وكانت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 17 ألف شخص، وخلف وراءه نصف مليون شخص بلا مأوى، وكان قد تم إعلان المدينة التركية منكوبة.