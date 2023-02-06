توقعات بوصول حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لـ10 آلاف قتيل

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#علماء في علم الجيولوجيا يتوقعون وصول عدد #ضحايا #الزلزال الى عشرة آلاف في تركيا وسوريا ، ويذكرون بزلزال العام ١٩٩٩،#تركيا #زلزال_ترکیا #زلزال_سوريا #زلزال_تركيا_سوريا #turky #TurkeyEarthquake #TurkeyQuake #Turkiye #Turquie #Turkish
— جيزال حبيب (@GiselleHabib) February 6, 2023
#علماء في علم الجيولوجيا يتوقعون وصول عدد #ضحايا #الزلزال الى عشرة آلاف في تركيا وسوريا ، ويذكرون بزلزال العام ١٩٩٩،#تركيا #زلزال_ترکیا #زلزال_سوريا #زلزال_تركيا_سوريا #turky #TurkeyEarthquake #TurkeyQuake #Turkiye #Turquie #Turkish