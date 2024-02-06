التموين: المصريون اشتروا 10 أطنان ذهب في يناير

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن شراء المصريين 10 أطنان من الذهب خلال شهر يناير المنصرم.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن الإقبال على اقتناء السبائك والجنيهات الذهبية خلال تلك الفترة كان كبيرًا للغاية، مُشبّها ذلك بقوله «الوضع كان أشبه بالجمعية التعاونية».

وأشار إلى تعرض المواطنين إلى خسائر تقارب 1000 جنيه في الجرام الواحد، لافتا إلى تراجع الأسعار خلال التعاملات المسائية الإثنين إلى 3300 جنيه من مستويات سابقة تجاوزت 4200 جنيه.

ونوه إلى توافر جميع أنواع السبائك والجنيهات الذهبية بالسوق من جرام إلى كيلو، مشيرًا إلى استهلاك 57 طن من الذهب خلال العام الماضي، من بينها 40 طن سبائك وجنيهات، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وأعرب فرج عن أسفه إزاء الهجوم والتدافع على شراء الذهب خلال الفترة الماضية بأسعار غير مناسبة، ما دفع الذهب إلى الصعود إلى مستويات قياسية تجاوزت 4200 جنيه في بعض الأحيان.

وأكد مستشار وزير التموين، أن مصر تمتلك كميات كبيرة من الذهب، متوقعا أن يصل سعر الدولار التصحيحي خلال الفترة المقبلة في حدود 41 جنيها والذهب إلى 2800 جنيه لا سيما مع التوقعات بطرح شهادات ادخارية جديدة بعائد فائدة 30%.