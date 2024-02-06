ضبط 7 أطنان مواد غذائية تموينية مدعمة بالمنوفية قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكنت مباحث التموين والأجهزة المعاونة، بمحافظة المنوفية؛ من خلال حملاتها الموسعة بنطاق المحافظة من ضبط 7 أطنان مواد غذائية تموينية، وردة مدعمة قبل بيعها بأعلى من سعرها الرسمي بالسوق السوداء بمركزي تلا والباجور.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف شن الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة بمختلف المركز والمدن والقرى لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين، ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ المنوفية، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الحملات شملت ضبط ما يزيد عن طنين ونصف طن ردة مدعمة من قبل الدولة، بمخزن أعلاف بمركز ومدينة تلا، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء بأعلى من سعرها الرسمي.

وأضاف المحافظ، إنه في مركز ومدينة الباجور تمكنت المباحث من ضبط عدد من السلع التموينية بواقع 3 أطنان مكرونة، وطن أرز، و50 كرتونة زيت، قبل بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق، وتم تحرير محاضر بالوقائع والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد المحافظ، على تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية، والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.