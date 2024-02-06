قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الجهود الحكومية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعاون مع الشركاء الدوليين لجذب المزيد من الموارد المالية والبرامج التمويلية إلى مصر، إضافة إلى البيان الإيجابي الصادر عن بعثة صندوق النقد؛ أسهمت جميعها في التراجع الحاد بسعر صرف الدولار في السوق الموازية

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى انعكاس تراجع سعر الدولار على بدء انخفاض بعض السلع مثل حديد التسليح، لافتا إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة خلال اجتماع الإثنين؛ بزيادة السلع بالأسواق استعدادا لشهر رمضان.

كما نوه إلى استئناف مبادرات «أهلا رمضان» و«كلنا واحد» لتوفير السلع للمواطن على مستوى مختلف المحافظات والمراكز الرئيسية بالمدن؛ خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من ضبط الأسعار وتوافر السلع بالأسواق، مشيرا إلى تطبيق شركات السلع الغذائية قرار مجلس الوزراء، بشأن تدوين الحد الأقصى لسعر البيع على السلع الأساسية ابتداء من مارس المقبل، لا سيما في ظل صعوبات سحب السلع المتواجدة بالأسواق حاليا لتدوين السعر.

ولفت إلى توجيه رئيس الوزراء البنك المركزي من أجل فتح الاعتمادات المستندية لتوفير الدولار اللازم لاستيراد عدد من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج في إطار دعم المصانع والشركات، إضافة إلى دعم شبكات السلع عن طريق زيادة عدد منافذ بيع السلع على مستوى محافظات الجمهورية.