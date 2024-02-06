لوفتهانزا تحذر الركاب من التوجه للمطارات أثناء الإضراب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الثلاثاء، ركاب الرحلات الملغاة إلى عدم التوجه إلى المطار خلال إضراب موظفي الخدمات الأرضية المقرر غدا الأربعاء.

وكتبت شركة الطيران في تنويه على موقعها الإلكتروني، إنه: "بسبب الإضراب، للأسف لن يتواجد موظفون بمكاتب إعادة الحجز".

وقالت إن خيارات إعادة الحجز المجانية ستكون متاحة عبر موقع الشركة الإلكتروني، "لوفتهانزا دوت كوم" وتطبيق عملاء الشركة ومركز الخدمة.

وأضافت شركة الطيران إنه يمكن تحويل تذاكر الرحلات الداخلية الألمانية إلى قسائم شراء للسفر على خطوط السكك الحديدية.

ودعت نقابة العاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا "فيردي" الموظفين الأرضيين إلى الإضراب يوم غد الأربعاء. وستتأثر المطارات في كل من فرانكفورت وميونخ وهامبورج وبرلين ودوسلدورف.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في تمام الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء، ويستمر حتى الساعة 0710 من صباح يوم الخميس.

وتتوقع لوفتهانزا إلغاء ما بين 80 و90% من رحلاتها المقررة يوم الأربعاء وتحدثت عن تضرر نحو 100 ألف مسافر جراء الإضراب.

ويأتي هذا الإضراب ردا على مفاوضات الأجور الجارية لمجموعة لوفتهانزا لما يقرب من 25 ألف موظف في الطاقم الأرضي في دويتشه لوفتهانزا ولوفتهانزا تكنيك ولوفتهانزا كارجو وغيرها من قطاعات الشركة.