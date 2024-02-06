إيقاف أعمال بناء مخالفة بمنطقة المعراج العلوي في حي البساتين

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أكد اللواء مجدي محمد عبدالمتعال رئيس حي البساتين، التصدي للمخالفات والتعديات المحددة من فرق المتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي بالحي؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بغزالة المخالفات والتعديات من شوارع وميادين العاصمة، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

- إيقاف أعمال بناء مخالفة

وأكد عبدالمتعال، اليوم الثلاثاء، إيقاف أعمال بناء مخالفة بالقطعة 9078 في المجاورة التاسعة بمنطقة المعراج العلوي بنطاق حي البساتين، مؤكدًا مصادرة المعدات وإيداعها بمخزن الحي وإبلاغ مدير الإسكان في الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

- رفع الإشغالات والتعديات

وأوضح رئيس حي البساتين، أن الجهات المختصة بإدارة الإشغالات ووحدة الرصد البيئي تمكنت من رفع الإشغالات المخالفة بشارع مزرعة البط، منوهًا بأن الحملة أسفرت عن رفع المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي، واتخاذ الإجرارات القانونية اللازمة.

- رئيس حي البساتين يتابع أعمال التطوير

وأكد المرور على أعمال التطوير الجارية بنطاق الحي؛ للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة خطط التطوير.

ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وتجهيز أعمال الرصف ببعض شوارع الحي.

- حملة تفتيشية على المحال لمتابعة أسعار السلع

وأكد رئيس حي البساتين، مواصة شن الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمخابز؛ للتأكد من التزام الباعة بأسعار السلع المحددة.

وأوضح أن تشكيل الحملة يتضمن وجود إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات والبيئة والتموين والطب البيطري؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة، بالمرور على المحال ومتابعة الأسعار.