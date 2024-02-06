جيش الاحتلال يدمر مبنيين لجامعة الأقصى الحكومية غرب مدينة غزة

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قالت وكالة «الأناضول» التركية، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر، اليوم الثلاثاء، مبنيين لجامعة الأقصى الحكومية غرب مدينة غزة».

ونوه مراسلها في القطاع، أن «جيش الاحتلال يطلق عيارات نارية وقنابل دخانية باتجاه نازحين داخل حرمها».

وفي وقت سابق، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة.

ونوهت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأعلنت الوزارة عن ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفًا و585 شهيدًا و66 ألفًا و978 إصابة.