المفوضية الأوروبية تحدد مسارا جيدا لحفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040

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أكدت المفوضية الأوروبية رغبتها في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90٪ بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك وفقا لخطط تم تقديمها اليوم الثلاثاء.

وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي فوبكه هويكسترا في كلمة إلى البرلمان الأوروبي "لقد عشنا مؤخرا خلال أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق ورأينا بأنفسنها الدمار الذي يحدثه تغير المناخ، وللأسف، بشكل دائم في حياة البشر".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لديه هدفان لخفض انبعاثات الكربون في قانونه: وهما خفض الانبعاثات بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 وبنسبة الصفر بحلول عام 2050.

وقال هويكسترا إن الهدف المؤقت الجديد للمفوضية وهو خفض الانبعاثات بنسبة 90٪ بحلول عام 2040 ليس اقتراحا قانونيا رسميا، وإنما يمثل بداية "حوار".

وقال للمشرعين الأوروبيين في ستراسبورج إن "ما تقترحه المفوضية هو تحليل قوي لما يمكن أن يبدو عليه مسار جيد حتى عام 2040".

وأضاف "قرار التوصل إلى مقترح تشريعي سيكون أمام المفوضية الجديدة بناء على أفضل علم متاح وتقييم مفصل للتأثيرات".

يذكر أن ولاية المفوضية الحالية تنتهي في 31 أكتوبر المقبل.

ولتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق إضافي بنسبة 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وفقا لملف المفوضية الذي يحدد الخطة اليوم الثلاثاء.

يذكر أن المفوضية كانت قد فحصت ثلاثة خيارات مستهدفة لعام 2040. كما تم تحليل تأثير خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 80٪ مقارنة بعام 1990 وبنسبة 85٪ حتى عام 1990.

ومع ذلك، فإن الخفض بنسبة 90٪ إلى 95٪ هو الخيار الوحيد الذي يتوافق مع توصيات المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ولا يعرض التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية باريس للخطر.

وكانت ألمانيا و10 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي قد دعت في الشهر الماضي، المفوضية إلى وضع هدف مناخي طموح لعام 2040.