فضية وبرونزيتان لدمياط في بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 17 سنة

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حصد لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة بدمياط ثلاث ميداليات متنوعة في ختام منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة الحرة تحت 17 سنة، التي استضافها نادي سيتي كلوب بمحافظة المنوفية خلال الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير 2025.

وأوضح عبده الشعراوي، القائم بأعمال مدير المديرية، في بيان له اليوم، أن نتائج لاعبي دمياط جاءت كالتالي:

أيمن السيد منتصر: المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 92 كيلوجرامًا.

محمد عبد الرازق البكري: المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 110 كيلوجرامات.

إبراهيم وجدي الشعراوي: المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 92 كيلوجرامًا.

آدم هاني عيسى: المركز الخامس في وزن 51 كيلوجرامًا.

وأشار الشعراوي إلى ارتفاع رصيد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة في دمياط إلى أربع ميداليات متنوعة.

كما شهدت البطولة حضور الدكتور أشرف حافظ، المدير الفني للمشروع القومي لرياضة المصارعة بمرحلة الناشئين، لدعم المواهب والمشاركة في مختلف البطولات المحلية والدولية لتحقيق أفضل النتائج، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.