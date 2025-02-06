كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن إصابة اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي، المنضم لصفوف الفريق الأحمرـ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بتروجت، اليوم الخميس، في الساعة السابعة مساءً، في المباراة التي ستقام على استاد السلام، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأهلي يقوم بحقن أشرف بن شرقي بالبلازما لمساعدته في العودة سريعا للملاعب».

وتابع حسن: «كولر طلب سرعة تجهيز اللاعب والجهاز الطبي أكد إمكانية الاعتماد عليه خلال أيام قليلة».