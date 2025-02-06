ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يحتجون على منح ترامب فريق ماسك وصولاً لمعلومات سرية

طالب الديمقراطيون في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي بالحصول على إجابات بعدما قالوا إن الرئيس دونالد ترامب منح المليادرير إيلون ماسك وطاقمه إمكانية الوصول إلى بيانات حساسة وسرية في إطار عملهم من أجل إصلاح الحكومة الاتحادية.

وكتب النواب اليوم الأربعاء إلى سوزي وايلز، كبيرة موظفي ترامب وسألوا عن الاحتياطات الأمنية التي تم اتخاذها لمنع تسريبات غير مسموح بها للمعلومات إلى وزارة كفاءة الحكومة. واختار ترامب ماسك لتولي الوزارة، التي سرعان ما حلت وكالات بأكملها بالحكومة الاتحادية.

وفي إطار ذلك الجهد، حصل ماسك وطاقمه على إمكانية الوصول إلى أنظمة حاسبات يشير أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنها تحتوي على معلومات طبية ومالية قد تكون حساسة، خاصة بملايين الأمريكيين فضلا عن معلومات الرواتب الاتحادية ووثائق سرية، ومعلومات من شركاء استخبارات أجانب وهويات عملاء سريين ومصادر استخباراتية.