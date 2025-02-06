مجلس حكماء المسلمين يعرب عن رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين

أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

كما شدد على موقفه الراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالبًا بضرورة وضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على إحياء مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 70 عامًا، ووقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وطالب المجلس بضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانيَّة بشكل عاجل وآمن ومستدام للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة، الذين عانوا من ويلات العدوان على مدار أكثر من 15 شهرًا، والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.