البيت الأبيض: ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يفرض بموجبه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتأتي تلك الخطوة بعد أشهر من إصدار المحكمة مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مصدر في البيت الأبيض لـ"رويترز" إن "الأمر سيتضمن عقوبات اقتصادية وقيوداً على التأشيرات (الدخول إلى الولايات المتحدة) على الأفراد وأسرهم الذين شاركوا في التحقيق مع مواطنين أمريكيين أو شركائها.

قبل أيام من دخول ترامب البيت الأبيض، استعدت إسرائيل والولايات المتحدة لتنفيذ خطة عقوبات واسعة النطاق ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأعدت واشنطن، من بين أمور أخرى، عقوبات ضد المدعي العام للمحكمة، كريم خان، والقضاة وموظفي المحكمة المتورطين في القضية التي تحقق في "جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل".

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها الالتماسات التي قدمتها إسرائيل ضد الاتهامات الموجهة إليها، وأصدرت مذكرات اعتقال لنتنياهو وجالانت.



