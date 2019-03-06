العثور على طرود تحوي متفجرات في مطارين ومحطة قطار في لندن

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تحقق شرطة مكافحة الإرهاب في لندن في ثلاثة طرود تحوي متفجرات عثر عليها في مطاري هيثرو وسيتي أيربورت وكذلك محطة ووترلو الرئيسية للقطارات.

وقالت شرطة لندن إنه تم العثور على "عبوات ناسفة صغيرة الحجم" في طرود بريدية بحجم أوراق أي 4.

وتتعامل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة مع الحادث على أنه "جزء من عمل منظم" وأفادت بأنها "تبقي التحقيق مفتوح لمعرفة دوافعه". وتنفي وجود ضحايا.

وتساعد الشرطة الايرلندية شرطة لندن في التحقيق حيث حمل الطرد الذي عثر عليه في مطار هيثرو طوابع جمهورية إيرلندا.

وقد تم إخلاء مبنى الإدارة الرئيسي لمطار هيثرو بعد إبلاغ الشرطة بالعثور على الطرد حوالي الساعة 09:55 صباحا بتوقيت غرينتش.

وقد اشتعلت نيران صغيرة عندما فتح موظفو المطار الطرد.

وقالت شرطة لندن "إن العبوات جميعها والتي هي عبارة عن طرود بريدية بيضاء بحجم أوراق أي 4 تحتوي على ظروف صفراء بداخلها، قد تم فحصها من قبل ضباط متخصصين، والذين بدورهم أكدوا أنها أجهزة متفجرة صغيرة غير متقنة الصنع.

وأكدت الشرطة خلال هذه المرحلة المبكرة من التحقيق أن "هذه الأجهزة، قادرة على إشعال نيران صغيرة عند فتحها".

وقالت المتحدثة باسم مطار هيثرو إن " إدارة المطار ستساعد الشرطة في التحقيق في هذا العمل الإجرامي".

وقال مراسل بي بي سي للشؤون البريطانية دانييل ساندفورد إن "الطرد كان عليه طوابع جمهورية إيرلندا".

ولا يزال مبنى الإدارة الرئيسي للمطار، الذي لا يعتبر جزءا من محطة ركاب المطار بل مبنى للموظفين، مغلقًا.

وقد تم العثور على طردين أخريين في العاصمة لندن بعد ثلاث ساعات.

حيث تم تطويق منطقة محطة واترلو الرئيسية للقطارات بعد اكتشاف طرد ثانٍ في غرفة البريد حوالي الساعة 11:40 صباحا.

وقال أحد العاملين الذي يقف بين مجموعة من زملائه الموظفين خارج مكتب محطة القطار إنه هو من وجد الطرد.

وعندما سُئل عن التفاصيل رد قائلا "أنا آسف ، لقد قيل لي إنه لا يمكنني التحدث عن ذلك".

وقد تم إجلاء حوالي 100 عامل من مبنى إدارة مطار "سيتي أيربورت" بعد الإبلاغ عن العثور على طرد ثالث منتصف اليوم.

وقالت الشرطة إن "الطردين الاخرين لم يفتحا وتم إبطال مفعول المتفجرات بداخلهما".

ولم تتأثر الرحلات الجوية ولا رحلات القطارات باستثناء أن القطارات لم تتوقف في محطة مطار سيتي أيربورت لمدة ساعة خلال التحقيق.

وحث وزير النقل كريس غريلنغ الناس على الإبلاغ عن "أي شيء مشبوه" للشرطة ، بينما قال عمدة لندن صادق خان "أشكر الشرطة والامن وموظفي النقل وجميع المعنيين على الجهود التي يبذلونها للحفاظ على مدينتنا آمنة".