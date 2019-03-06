واشنطن تهدد بفرض عقوبات ضد البنوك الأجنبية التي تتعامل مع حكومة مادورو

هدد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بفرض عقوبات على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في محاولة من واشنطن لزيادة الضغط عليه للتنحي عن السلطة.

وقال المستشار الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون في بيان: "ستواجه البنوك الأجنبية عقوبات لانخراطها في تسهيل المعاملات المالية غير الشرعية التي تساعد نيكولاس مادورو وشبكته الفاسدة"، مضيفا :"لن نسمح لمادورو بسرقة ثروات الشعب الفنزويلي"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأكد بولتون دعم بلاده للتحول الديمقراطي الذي يقوده زعيم المعارضة خوان جوايدو، مضيفا "واشنطن ستواصل عدة مبادرات دبلوماسية واقتصادية جديدة لدعم هذا التحول".

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي بحث أمس الثلاثاء، إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد حكومة الرئيس الفنزويلي.

وقال بولتون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد عدت للتو من اجتماع مجلس الأمن القومي. ويدرس المجلس إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا لتشديد الضغط على الشؤون المالية لحكومة مادورو، وحرمان النظام من المال الذي يحتاج له للبقاء في السلطة".

وكانت إدارة ترامب وأكثر من خمسين دولة اعترفت بجوايدو رئيسا للبلاد، كما فرضت واشنطن العقوبات على عدد من المسؤولين الحكوميين وعلى شركة النفط التي تملكها كراكاس.