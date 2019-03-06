الخضر الألماني يدعو لوضع قواعد واضحة لتصدير الأسلحة

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دعا خبير شؤون الدفاع بحزب الخضر الألماني للتوصل لاتفاق مع الشركاء الأوروبيين في الخلاف حول صادرات الأسلحة.

وقال توبياس ليندنر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه يتعين على ألمانيا العمل لأجل وضع معايير صارمة وتقييدية وملزمة في تصدير الأسلحة.

يشار إلى أن هناك خلافا بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعدما أعلنت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجرت كرامب-كارنباور تأييدها للتقارب من شركاء أوروبيين فيما يتعلق بالقواعد الصارمة لتصدير الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك انتقادا حادا صادرا من فرنسا وبريطانيا لقرار ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة الألمانية للمملكة العربية السعودية؛ لأن هناك مشروعات مشتركة تأثرت من ذلك.

كان قد تم تمديد وقف تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية الذي تم فرضه عقب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى نهاية مارس الجاري.

وقال السياسي البارز بحزب الخضر الألماني إن الخطوة الأولى يمكن أن تتمثل في تضمين القواعد السارية حتى الآن للحكومة الاتحادية بالنسبة لتصدير الأسلحة داخل قانون- مثلما اقترح وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابرييل ذلك ذات مرة خلال فترة توليه منصبه.

وأضاف ليندنر قائلا: "إننا بحاجة أيضا لزيادة الشفافية في أية قرارات يتم اتخاذها فيما يتعلق بالبرلمان الألماني /بوندستاج/ بما في ذلك عرض الأسباب التي توضح أسباب موافقة الحكومة الاتحادية على التصدير أو رفضه".