أوكرانيا تبلغ وكالة الطاقة الذرية بعودة سيطرة روسيا على محطة زاباروجيا النووية

أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، أنه على الرغم من استمرار الموظفين الدائمين في تشغيل محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية، فإن إدارة المحطة تخضع الآن لأوامر من قائد القوات الروسية التي سيطرت على الموقع الأسبوع الماضي.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي، في تصريحات اليوم، إنه علاوة على ذلك أفادت أوكرانيا أن التدابير المتعلقة بالتشغيل الفني لوحدات المفاعلات الست يتطلب موافقة مسبقة من القائد الروسي.

وأعرب المدير العام عن قلقه البالغ إزاء هذا التطور لأنه يتعارض مع الركائز التي لا غنى عنها للسلامة والأمن النوويين التي أوضحها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أيام والذي انعقد لمعالجة الآثار المتعلقة بالسلامة والأمن والضمانات المترتبة على ذلك.

وشدد جروسي على أنه "يجب أن يكون طاقم التشغيل قادرًا على أداء واجباته المتعلقة بالسلامة والأمن وأن يكون لديه القدرة على اتخاذ القرارات دون ضغوط لا داعي لها".

وأضاف جروسي أنه في تطور خطير ثان أفادت أوكرانيا بأن القوات الروسية في الموقع قد أغلقت بعض شبكات الهاتف المحمول والإنترنت بحيث لا يمكن الحصول على معلومات موثوقة من الموقع عبر قنوات الاتصال العادية.