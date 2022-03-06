 بولندا تسجل 12 ألفا و725 إصابة جديدة و199 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 12 ألفا و725 إصابة جديدة و199 حالة وفاة بكورونا

وارسو - د ب أ
نشر في: الأحد 6 مارس 2022 - 9:20 ص | آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 9:20 ص

سجلت بولندا 12 ألفا و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 199 حالة وفاة جديدة جراء الوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و734 ألفا و41 حالة، والوفيات إلى 112 ألفا و535.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، أنه تم إعطاء 53 مليونا و487 ألفا و84 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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