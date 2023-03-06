السيطرة على حريق هائل بمصنع طوب بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل في مصنع طوب بقرية العزازي في مركز أبو حماد، فيما أسفر الحريق عن مصرع عامل متفحمًا، وأصيب آخر بتوقف في عضلة القلب.

وتبين من المعلومات الأولية نشوب الحريق في فرن المصنع وامتداد النيران إلى عدد من أسطوانات البوتاجاز ما تسبب في انفجارها وأسفر عن مصرع أحد العمال وتفحم جثته وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الاسعافات اللازمة، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في مصنع طوب بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تبين نشوب الحريق في فرن المصنع وامتداد النيران إلى عدد من أسطوانات البوتاجاز ما تسبب في انفجارها وأسفر الحريق عن مصرع عامل وتفحم جثته، فيما أصيب آخر بتوقف في عضلة القلب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وجرى نقل جثة العامل المتوفى إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.