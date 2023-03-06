جهاز الأمن الاتحادي الروسي يحبط محاولة لاغتيال رئيس مجموعة تسارجراد

أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي محاولة لاغتيال رئيس مجموعة شركات "تسارجراد"، قنسطنطين مالوفيف، من خلال محاولة لتفجير سيارته، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" الروسية، اليوم الاثنين.

وتشبه العملية الطريقة التي تم بها اغتيال الناشطة والصحفية الروسية الراحلة، داريا دوجينا، في أغسطس الماضي، حيث أعلن جهاز الأمن الاتحادي أن مدبر محاولة الاغتيال هو دينيس كابوستين، الذي ينتمي لأجهزة الأمن الأوكرانية، وهو أحد المشاركين في الهجوم الإرهابي على منطقة بريانسك.

ونشر جهاز الأمن الاتحادي مقطع فيديو، أوضح فيه كيف حاول الشخص زرع العبوة المتفجرة أسفل سيارة مالوفيف، فيما ذكر جهاز الأمن أن مدبر الجريمة هو مؤسس ما يسمى بـ"فيلق المتطوعين الروسي" الذي يعيش في أوكرانيا ويعمل تحت سيطرة جهاز الأمن الأوكراني.

وقد تم فتح قضية جنائية وفقا لمواد "الأعمال الإرهابية" و"المشاركة في أنشطة تنظيمات إرهابية" و"الاتجار غير المشروع بالمتفجرات".