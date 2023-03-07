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ينظم المجلس الأعلى للثقافة ملتقى بعنوان "الترجمة ومستقبل الفكر الإنساني"، والذي ينظمه لجنة الترجمة، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى، وجامعة الأقصر، وهيئة قصور الثقافة، وذلك في تمام العاشرة صباحا بكلية الأداب جامعة جنوب الوداى، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بكلية الأقصر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

- ويتضمن اليوم الأول من الملتقى بكلية الأداب جامعة جنوب الوادى.

الندوة الأولى 12:10 صباحًا بعنوان "سبل إعداد المترجم"

يدير الندوة: الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة جامعة حلوان، ويشارك به كل من: الدكتور عاصم العماري أستاذ اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان.

والندوة الثانية: بعنوان "قضايا الترجمة ووسبل دعمها وجوائزها".

يدير الجلسة: الدكتور عاصم العمارى، ويشارك بها كل من: الدكتور أنور مغيث، والدكتور سيد رشاد الأستاذ المساعد بقسم اللغات الإفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة.

- اليوم الثانى بكلية الألسن ل جامعة الأقصر

الندوة الأولى بعنوان "دكتورعنانى ورسالة المترجم"

يدير الجلسة : الدكتور ماجد الجبالي، ويشارك بها كل من: الدكتورة منى طلبة أستاذ الأدب المقارن قسم اللغة العربية بكلية الألسن عين شمس، والدكتور انور مغيث، والدكتور سيد رشاد

الندوة الثانية بعنوان " الترجمة والإبداع"

يدير الجلسة: الدكتور سيد رشاد، ويشارك بها كلا من الدكتور عاصم العماري، والدكتور ماجد الجبالي، والدكتور منى طلبة.

كما يتضمن الملتقى ندوة بقصر ثقافة قنا 9:7 مساء تزامنا مع يوم المرأة العالمى، بعنوان "مسيرة تحرر المرأة في الثقافات العالمية".

يدير الجلسة: الدكتور عاصم العماري، ويشارك بها كلا من الدكتور أنور مغيث، والدكتور سيد رشاد، والدكتور ماجد الجبالي.