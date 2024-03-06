وزير التجارة التركي: 2025 سيكون عاما ذهبيا مع الرياض

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن علاقات بلاده مع السعودية تنمو "بشكل مذهل"، مؤكدا أن 2025 سيكون "عاما ذهبيا" بالنسبة لعلاقات أنقرة والرياض.

وجاءت تصريحات بولاط لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، على هامش انعقاد منتدى الأعمال التركي السعودي الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين في الرياض، بحضور وزيري تجارة البلدين وعدد كبير من رجال الأعمال.

وتطرق بولاط، إلى الأهمية التي يولونها للتعاون التجاري والاقتصادي مع السعودية، حيث قال إن "العلاقات الثنائية شهدت نموا مذهلا خلال العامين الماضيين على وجه الخصوص، بفضل عزم وإرادة قيادة البلدين".

وأضاف بولاط أن الصادرات التركية إلى السعودية سجلت العام الفائت نموا بنسبة 150% لتسجل 2.62 مليار دولار، فيما حققت نموا بأكثر من 50% خلال أول شهرين من العام الحالي.

وعلى صعيد التبادل التجاري أوضح الوزير التركي، أن حجمه بلغ 6.8 مليارات دولار بحلول نهاية 2023، مؤكدا أن أنقرة والرياض تهدفان لرفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط، وإلى 30 مليار دولار على المدى الطويل مع تنويعها.

وأعرب عن توقعهم في أن يكون 2024 عاما إيجابيا وجيدا بالنسبة للعلاقات التجارية بين تركيا والسعودية، فيما قال إن 2025 سيكون "عاما ذهبيا" لعلاقات البلدين في كافة المجالات.