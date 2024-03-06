فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية بولايات فرجينيا ونورث كارولاينا وتينيسي، مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، بحسب مؤشرات أولية نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

وتوجه ملايين المواطنين في الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أحد أهم أيام الانتخابات التمهيدية، إذ يعدّ "الثلاثاء الكبير"، الذي يشهد انتخابات في 15 ولاية ومنطقة واحدة، محطة فاصلة في السباق على الترشيح الرئاسي.

وخلال تجمّع حاشد في ريتشموند بولاية فيرجينيا خلال نهاية الأسبوع، قال ترامب لمناصريه: "انطلقنا مثل الصاروخ، إلى (نيل) ترشيح الحزب الجمهوري"، مشيداً بانتصاراته في أيوا، ونيوهامبشر، ونيفادا، وساوث كارولينا، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

لكنه أوضح أنه ينظر إلى أبعد من الانتخابات التمهيدية، ويضع نصب عينيه الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف. وقال للحشد: "إن أكبر يوم في تاريخ بلادنا هو الخامس من نوفمبر".

ولا يستطيع ترامب إنهاء المنافسة حسابياً، الثلاثاء، لكنه يتوقع أن يتم حسم تسميته بحلول 19 مارس على أبعد تقدير، وفقاً لحملته.

ويخوض بايدن، الذي تُشير استطلاعات الرأي إلى أنه يتخلّف عن ترامب في معظم الولايات المتأرجحة، منافسته التمهيدية الخاصة في الحزب الديمقراطي، لكن حسم ترشحه لولاية رئاسية ثانية يُعتبر إجراء شكلياً.

ويثير بايدن، الذي يُدلي بخطابه السنوي عن حال الاتحاد من أمام الكونجرس الخميس، انقسامات أيضاً بين الديمقراطيين، رغم أنه من المتوقع أن يتغلب في الانتخابات التمهيدية على منافسيه دين فيليبس وماريان ويليامسون، وكلاهما من الشخصيات السياسية غير البارزة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "نيويورك تايمز" السبت، تراجع دعم بايدن بين الفئات الانتخابية التي عادة ما كانت أصواتها شبه مضمونة لصالح الديمقراطيين، مثل العمال والناخبين غير البيض.

وبحسب الاستطلاع، قال نحو ثلثي الناخبين الذين دعموا بايدن (81 عاماً)، في العام 2020 إن سنّه أكبر من أن تسمح له بقيادة البلاد بفعالية