إزالة 81 حالة تعد على الأراضي بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الماضي.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٨١ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف خلال اليومين الماضيين، منها ٢٦ حالة تعد بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمراكز مغاغة وسمالوط وبنى مزار، و٤٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و١٠ حالات بناء دون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون ١١٩ بمراكز مطاى وسمالوط وأبو قرقاص، واتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.