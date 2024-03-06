صرح المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربات عالية الدقة على مواقع وقوى بشرية ومعدات أوكرانية في نحو 20 منطقة في مقاطعة خاركوف.



وقال ماروتشكو لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن مصادره الخاصة إنه على مدار الـ24 الساعة الماضية، تعرضت نحو 20 منطقة في مقاطعة خاركوف لضربات دقيقة وإنه استُخدمت في الضربات النارية مقاتلات القوات الجوية وطائرات بدون طيار والمدفعية.



وأشار إلى أن "الضربات دمرت معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيتروبافلوفكا وكيسلوفكا ومناطق أخرى تقع في منطقة القتال".



ووفقا له، فإن "الضربات الروسية استهدفت مستودعات الذخيرة والمعدات والأفراد التابعين للقوات الأوكرانية".



وأضاف ماروتشكو: "تم استهداف تجمعات من المعدات العسكرية والأسلحة، ونقاط الانتشار المؤقتة في مناطق فولشانسك، وكازاتشيا لوبان، وكوبيانسك، كما تم تنفيذ هجمات في باسوفو، وكولوديزنوي، وأولشاني، وديرغاتشي، وتشوجيف".