محافظ البنك المركزي: سوق سعر الصرف المرن يتطلب أدوات تحوُّط لدى البنوك

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن سوق سعر الصرف المرن يتطلب أدوات تحوُّط لدى البنوك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن هناك إمكانية لتثبيت الأسعار في المستقبل في أغلب بنوك الجهاز المصرفي.

وذكر أنَّ مجتمع الأعمال إذا كان يعتبر هذا المسار مؤذيًّا بالنسبة له، فالسيناريو الآخر، وهو التضخم، سيكون مؤذيًّا بشكل أكبر.

من جهته، أوضح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، أن البنك إذا ما كان قد أبقى على سعر الفائدة دون احتواء للتضخم لكان الأمر أشرس وأسوأ من التقييد المؤقت الذي اتخذه البنك.

وأوضح أن هذا التقييد المؤقت من شأنه احتواء التضخم ويساعد على عودته لمسار نزولي.

ونوه بأنه لو كان الوضع استمر عليه قبل قرارات المركزي لتآكلت القوة الشرائية وهو أمر خطير على الاقتصاد.

وقرر البنك المركزى، رفع الفائدة 600 نقطة أساس (بنسبة 6%) في اجتماع استثنائى اليوم الأربعاء، كما قرر تحرير سعر الصرف.