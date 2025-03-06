جيش الاحتلال يؤكد قصفه شمال غزة بذريعة زرع عبوة ناسفة قرب قواته

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قصف طائرة تابعة للقوات الجوية لمنطقة شمال قطاع غزة.

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «مجموعة من المشتبه بهم كانوا يزرعون عبوة ناسفة بالقرب من قوات الجيش في شمال القطاع».

وأشار إلى أن «طائرة تابعة للقوات الجوية هاجمت المشتبه بهم لإزالة التهديد».

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للمواطنين شرق مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أفادت مصادر محلية أن طائرة مُسيَّرة قصفت مجموعة مواطنين تواجدوا في إحدى طرقات حي الشجاعية.

من جانب آخر، اندلع حريق في شقة سكنية بالقرب من دوار السقا غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إثر إطلاق آليات الاحتلال قذيفة مدفعية، دون أن يسجل أي إصابات.

ويأتي القصف الإسرائيلي في حي الشجاعية غداة أقل من 24 ساعة، على إصابة مجموعة من المواطنين في قصف جوي مماثل استهدفهم في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 يناير، ارتكب جيش الاحتلال أكثر من 962 خرقًا للاتفاق، أسفرت عن 98 شهيدا، وإصابة 490، عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات.

وانتهت مساء السبت الماضي، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وتنصلت حكومة الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة حماس، برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، إذ تريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

في المقابل تؤكد «حماس» مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بإلزام حكمة الاحتلال به، داعية الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.