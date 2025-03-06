«لن يعود بضغطة زر» كولر يدافع عن وسام أبو علي

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دافع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن أداء الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، في الجولة 17 والأخيرة ببطولة الدوري.

وأشار كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "وسام يشارك للمباراة الثانية على التوالي بشكل أساسي، وسنحت له بعض الفرص للتسجيل".

واستدرك المدرب السويسري "ولكنه يحتاج لبعض الوقت لاستعادة لياقته الفنية والبدنية بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة، وهذا أمر لن يتحقق بمجرد ضغطة على الزر".

وتابع "وسام أبو علي يجتهد في التدريبات ونجح في تنفيذ التعليمات مع جراديشار وأشرف بن شرقي وحسين الشحات، وكان يستحق الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول".

وواصل مارسيل كولر "لقد تبادل هذا الرباعي الأدوار بشكل مميز أمام طلائع الجيش، ولكنهم لم يستغلوا الفرص، ولكنهم لاعبين مميزين وأثق أنهم سينجحون في ذلك بالمباريات القادمة".

وأضاع وسام أبو علي أكثر من فرصة لهز شباك طلائع الجيش، ليفرط في تسجيل هدفه الأول ببطولة الدوري هذا الموسم.