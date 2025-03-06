الفلبين تتعهد بمواجهة أي قيود جوية صينية في بحر الصين الجنوبي

أكد وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو، الأربعاء، أن الفلبين وحلفاءها الأمنيين سيتخذون تدابير مضادة ضد أي محاولة صينية لفرض منطقة دفاع جوي أو تقييد حرية الطيران فوق بحر الصين الجنوبي، وذلك عقب مواجهات جوية بين الطائرات الصينية ونظيراتها الفلبينية والأسترالية والأمريكية.

وفي حديثه لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، شدد تيودورو على أن "العدوان" الصيني المتزايد في المياه المتنازع عليها بات يُعتبر أكبر تهديد للأمن القومي الفلبيني، وينبغي اعتباره تهديدا عالميا لأنه قد يؤدي إلى خنق أحد أهم الممرات التجارية الحيوية لسلاسل الإمداد العالمية.

وقال تيودورو: "التهديد الخارجي الأكبر في الواقع هو العدوان الصيني والتوسع الصيني، ومحاولة الصين تغيير القانون الدولي باستخدام القوة أو الإذعان... أو سعيها لإعادة تشكيل النظام العالمي ليكون تحت سيطرتها".

ولم يصدر أي رد فعل فوري من المسؤولين الصينيين.

وتصاعدت المواجهات حول الممر المائي الاستراتيجي، الذي تطالب به بكين بالكامل تقريبا، بين قوات خفر السواحل والبحرية الصينية والفلبينية في العامين الماضيين. كما تشمل المواجهات الإقليمية التي طال أمدها حول المياه الضحلة المتنازع عليها بشدة كلا من فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.