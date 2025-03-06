احمد سالم: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباريات الدوري

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن الهدف من المؤتمر الصحفي الذي يعقده النادي اليوم الخميس بمقر النادي هو توضيح الحقائق.

وأضاف سالم في المؤتمر الصحفي أن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباريات الدوري، وحصل لاعبوه على أكبر عدد من البطاقات الملونة في المسابقة، في حين صور البعض أن الزمالك تمت مجاملته في بعض المباريات.

واستعرض النادي في مؤتمره اليوم تحليل للحكم الإنجليزي ديرموت جلاجر لبعض الحالات في مباريات الزمالك والتي كشفت عن تعرض الفريق الأبيض للظلم التحكيمي في بعض المباريات.

وعقد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك و أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة.