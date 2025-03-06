رئيس جامعة الأقصر تشارك في حفل إفطار المجلس الأعلى للجامعات احتفالا باليوبيل الماسي

شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمه المجلس الأعلى للجامعات، احتفالًا بمرور 75 عامًا على تأسيسه.

وأقيم الحفل بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من وزراء التعليم السابقين، ورؤساء الجامعات المصرية، ونائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، ومساعدي ومستشاري الوزير، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي كلمته، هنأ الدكتور أيمن عاشور الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعم الخير والبركات على مصر والأمة العربية والإسلامية، مشيدًا باليوبيل الماسي للمجلس، الذي يُعد علامة بارزة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي منذ إنشائه عام 1950.

وأكد الوزير أن المجلس شهد تطورًا ملحوظًا في أداء دوره المحوري، من خلال تحديث المناهج والمقررات الدراسية وتأهيل الطلاب لسوق العمل، موجهًا الشكر لأسرة المجلس على جهودهم المستمرة في تطوير التعليم الجامعي.

وخلال الحفل، قدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، التهنئة لوزير التعليم العالي وأمين المجلس وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمناسبة العيد الماسي، معربة عن تمنياتها بمزيد من الإنجازات للجامعات المصرية، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي، والجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة بقيادة الدكتور أيمن عاشور.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر أن الإفطار الجماعي تقليد سنوي يحرص المجلس الأعلى للجامعات على تنظيمه خلال شهر رمضان، لتعزيز الروابط الاجتماعية بين رؤساء الجامعات، وترسيخ مفهوم العمل المشترك والتعاون الأكاديمي بما يخدم مسيرة التعليم العالي في مصر.