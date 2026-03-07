المصري يضاعف معاناة الإسماعيلي بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز

واصل فريق المصري البورسعيدي نتائجه الإيجابية بعدما حقق فوزًا مستحقًا على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح صلاح محسن في منح التقدم للمصري قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا اليمنى لمرمى الإسماعيلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، حسم كريم بامبو المباراة لصالح الفريق البورسعيدي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+2، بعدما استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بباطن القدم اليمنى لتستقر في الزاوية اليسرى للشباك.

وبهذا الانتصار رفع المصري رصيده إلى 32 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بينما واصل الإسماعيلي معاناته في قاع الترتيب بعدما تجمد رصيده عند 11 نقطة.