دار الإفتاء: التبرع بجهاز تنفس صناعي يعتبر صدقة جارية

ذكرت دار الإفتاء أن التبرع بجهاز تنفس صناعي يعتبر صدقة جارية.



يأتي ذلك في ظل وجود عجز واضح في أعداد أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات داخل مصر في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، تسجيل 103 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 7 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1173 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم 247 متعافيًا.