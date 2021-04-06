الإسكان الاجتماعي: مبادرة التمويل العقاري الجديدة تنطبق على المتقدمين لـ«سكن لكل المصريين»

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن المتقدمين للإعلان الأول لمشروع سكن لكل المصرين سيطبق عليهم شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة من البنك المركزي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه سيتم إعلان ذلك رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن مدة التمويل العقاري في مبادرة البنك المركزي الجديدة والتي تمتد حتى 30 عامًا تضمن أن صعر حجم المقدم على الوحدات السكنية.

وأشارت إلى تسهيل الإجراءات خلال الفترة المقبلة في تقدم المواطنين على الوحدات السكنية في إطار مبادرة التمويل العقاري الجديدة، لافتة إلى قرب الانتهاء من فرز أوراق المتقدمين.

وأوضحت أن عدد المقبولين في مبادرة سكن لكل المصريين التي يقدمها الصندوق في حدود 212 ألف مواطن، مضيفة أن باب التظلمات مفتوح أمام المتظلمين حتى الـ 8 من أبريل المقبل.

