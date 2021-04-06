قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بزيادة المساحة المنزرعة وزيادة إنتاجية الأراضي القديمة والجديدة؛ لإحداث مضاعفة في حجم الإنتاج واستقرار ملف الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «TeN»، صباح الثلاثاء، أن إجمالي الرقعة المنزرعة في مصر 9.4 مليون فدان، لافتًا إلى أن مشروع «الدلتا الجديدة» يضيف 15% من إجمالي الرقعة الزراعية خلال عامين.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف استصلاح أكثر من 1.5 مليون فدان، بما يحقق الاكتفاء الذاتي وطفرة كبيرة في إنتاج المحاصيل المختلفة، قائلًا إن الدولة في حاجة لمزيد من التوسعات للتعامل مع الزيادة السكانية واحتياجات المواطنين.

وذكر متحدث الوزارة أن 20% من إجمالي الصادرات المصرية زراعية، معلقًا: «القطاع هام وتعظيمه يعود بالنفع على الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المختلفة ويؤدي إلى انتعاشة كبرى في الاقتصاد الكلي».

ولفت إلى أهمية محور الضبعة، والطرق المنفذة التي ساهمت في الوصول إلى أماكن جديدة وزراعتها، فضلًا عن محطات معالجة وتحلية المياه، في تحقيق التنمية المتكاملة للمشروع.

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، موسم الحصاد الزراعي بمشروع «مستقبل مصر» في الصحراء الغربية، والذي يقع في نطاق المشروع القومي «الدلتا الجديدة» لزراعة مليون فدان، على امتداد محور روض الفرج/الضبعة الجديد.

ويهدف المشروع إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلا عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، فضلًا عن أنه يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة.