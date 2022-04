https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7/47496714?utm_campaign=teaser-in-querylist&utm_content=o&utm_source=swissinfoch&utm_medium=display

في شرق أوكرانيا، يتوقع أن يشكل طريق يمرّ عبر سهل متعرّج ويربط منطقتَي خاركيف ودونيتسك، أحد ميادين القتال الأساسية في الهجوم الروسي الوشيك على منطقة دونباس.

يشقّ الطريق مناطق في قلب دونباس لا تزال تحت سيطرة أوكرانية، كما تحيط به منطقتا دونيتسك جنوبًا ولوغانسك شرقًا الانفصاليتين المواليتين لموسكو. وقد بات تحت ضغط أكبر مع ترقّب هجوم روسي محتمل على المنطقة من الشمال.

"نحن بانتظارهم"، حسبما يقول بابتسامة كبيرة، ملازم في كتيبة منشغلة في تعزيز مواقعها على جانبي الطريق بالأخشاب.

ويضيف "سنُدمّر العدو الذي جاء يجتاح وطننا الأمّ، روسيا الفاشية، لا يمكننا تسميتها بغير ذلك. من يعيش بالسيف سيموت بالسيف".

ويتابع "فلتعطينا دول الغرب المزيد من الآليات، فلتساعدنا على إغلاق مجالنا الجوي (أمام الطائرات الروسية). وسيكون النصر لنا".

- "سلوفيانسك ستكون المعركة المقبلة" -

بعد الاستيلاء على مدينة ايزيوم قبل أيام، باتت القوات الروسية تتمركز على بعد نحو 20 كيلومترًا شمال مدينتَي سلوفيانسك وكراماتورسك، وهذه الأخيرة عاصمة دونباس ولا تزال كييف تسيطر عليها.

ويعتبر مركز الدراسات الحربية الأميركي "انستيتيوت فور ذا ستادي اوف وار" Institute for the Study of War أن "سلوفيانسك ستكون المعركة المقبلة الأساسية في الحرب في أوكرانيا".

على جانبي الطريق بين إيزيوم الخاضعة لسيطرة الروس وسلوفيانسك الخاضعة لسيطرة الأوكرانيين، تمثل قرية كراسنوبيليا خط المواجهة منذ أسبوعين.

ويقول ضابط كبير "الروس ينشطون ونعلم أنهم يستعدّون للهجوم"، مشيرًا إلى ازدياد في تحليق مروحيات روسية فوق خطّ الجبهة، ما يُنذر بشكل عام بالتحضير لهجوم واسع النطاق.

ويضيف "نحن مستعدّون (...) حضّرنا لهم بعض المفاجآت".

وينتشر عسكريو اللواء 95 المجوقل وهي قوات نخبة، في كراسنوبيليا التي تعجّ بالمنازل الريفية ذات النوافذ الخشبية.

وفي علامة أخرى على احتمال وصول الحرب إلى هذه المناطق في دونباس، تصطفّ سيارات إسعاف تحت الأشجار. وعندما تضرب نيران المدفعية، تقترب إحداها نحو الجبهة وعلى متنها جنديتان ممرضتان.

- "ننتظر" -

على بعد بعض الكيلومترات شرق الطريق الرئيسي، يطرح سيناريو آخر نفسه وهو بلا شكّ لصالح الأوكرانيين أكثر، إذ يشكّل نهر سيفيرسكي دونيتس المتعرّج عقبة طبيعية أمام القوات الروسية.

وفتح الأوكرانيون عددًا من المخازن الثمانية على النهر لجعل عبوره أكثر صعوبة، فارتفع "مستوى (سيفيرسكي دونيتس) بنحو مترين"، بحسب أحد السكان المنطقة.

وتمّ تفجير جميع الجسور مثلما حصل في قرية بوغوروديتشني حيث لم يبق إلّا كبار السنّ.

ويقول أرتور نازاروف (58 عامًا) وهو مدير المدرسة المحلية "الجميع متوتّر حاليًا، كبار السن لم يريدوا أن يرحلوا"، مضيفًا على وقع صوت مدفعية بعيد، "هنا نهاية الطريق، قمنا بالتموين، ننتظر".

ونجا جسر واحد من القصف والتدمير، على بعد ثلاثة كيلومترات، في بلدة سفياتوهيرسك السياحية، لكن يُتوقّع أن يُدمّر هو أيضًا.

ويُعرف المكان أيضًا بتمثال "أرتيوم" الذي وضعه السوفيات عام 1927 على الجبل تكريمًا "لبطل" بلشفي محلي.

أمّا في الأسفل، يبدو أن الجسر فيه ألغام وجاهز للتخريب.

- "ما زال أمام الجميع خيار" -

من هذا الجانب من النهر، يترقّب الأوكرانيون ويعلمون ذلك.

ويوضح قائد الدفاع عن الأراضي المحلي أندريه بيزروتشكو "عندما سيبدأ الروس هجومهم، سيكون لدينا ساعة أو ساعتين كحدّ أقصى لإخلاء (المنطقة) باتجاه الضفة الغربية".

فالروس متمركزون على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال، في قرية باسيكا، وهم ليسوا حصرًا في أراضٍ معادية لهم. فالسكان "مؤيدون للروس بنسبة 80%" في هذه القرية، بحسب أندري (43 عامًا) الذي يحمل بندقية كلاشينكوف وهو أيضًا صاحب أحد أبرز المطاعم في سفياتزغيرسك.

ويضيف "طبعًا حين ستسقط المدينة، سأخسر كل شي، أعمالي وبيتي. الجميع يعرفني هنا، أنا مهدد بشكل متواصل"، مشيرًا إلى الرسائل القصيرة التي تصله والتي تحتوي تهديدات بالقتل.

وتلتقي السيارات كلّ صباح لتشكيل قافلة باتجاه المنطقة الخاضعة لسيطرة الروس، بعد الحصول على موافقة ضمنية من القوات الأوكرانية. ويعلّق أندري قائلًا "هؤلاء الناس يظنون أنهم سيكونون بمنأى أكثر في الأراضي المُحتلة".

ووصلت في فترة بعد الظهر قوافل مدنية من المنطقة الروسية. وتُشكّل سفياتوهيرسك ممرًا ومنطقة اتصال سرية حيث لا يزال بإمكان السكان الانتقال من معسكر إلى آخر.

ويقول أندري "السيارات تمر في الاتجاهين، ما زال أمام الجميع خيار".

وفي هذا الجزء من دونباس، يتواجه المتحاربون على طريق عام حيث يبدو أن المعركة ستكون دامية. وعلى بُعد كيلومترات قليلة تقع منطقة عبور للمدنيين محفوفة بالمخاطر، ستُقطع بمجرّد تحرّك الروس.