لميس الحديدي تشيد بمسلسل جزيرة غمام: نقلة جريئة لمي عز الدين وأحمد أمين مدهش

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بمسلسل «جزيرة غمام»، ومؤلفه عبدالرحيم كمال، ومخرجه حسين المنباوي، معربة عن استمتاعها بنجوم العمل والشخصيات التي يقدمونها.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «اسمع حوار عبد الرحيم كمال كويس المعاني كتير، استمتع بصوره مخرج اختار الطريق الصعب حسين المنباوي، اتفرج على نقله جريئة ومبهرة لمي عز الدين (العايقة)، (الشيطان) طارق لطفي إزاي كل الألوان تتقنها كدة، أما المفاجأة فهي المدهش (عرفات) أو أحمد أمين، في انتظار الزوبعة».

#جزيرة_غمام اسمع حوار عبد الرحيم كمال كويس المعاني كتير، استمتع بصوره مخرج اختار الطريق الصعب #حسين_المنباوي ،اتفرج علي نقله جريئه و مبهره لمي عز الدين #العايقه ،"الشيطان" طارق لطفي ازاي كل الالوان تتقنها كده، اما المفاجأه فهي المدهش #عرفات او #احمد_امين .في انتظار #الزوبعه — Lamees elhadidi (@lameesh) April 6, 2022

مسلسل «جزيرة غمام» بطولة طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغنى، وهاجر الشرنوبي، وميار الغيطي، ودينا أحمد، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.