الداخلية: ضبط 4 تشكيلات عصابي و38 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 4 تشكيلات عصابية و38 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 38 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 2 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و2 طبنجات، و31 فرد محلي، و17 طلقة مختلفة الأعيرة، و115 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 49 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت 4 تشكيلات عصابية ضمت 10متهمين ارتكبوا 10 حوادث متنوعة، و87 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 12 كيلو مخدرات، و15 متهمين ومراقبين هاربين، و9 متهمين بالبلطجة، و277 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من فحص 45 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.