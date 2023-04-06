ماكرون: للصين دور رئيسي في بناء السلام بأوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل المحادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج التي من المتوقع أن تركز على الحرب الروسية في أوكرانيا، إن للصين "دورا رئيسيا تضطلع به في بناء السلام".

وقال ماكرون، عبر تويتر، باللغات الصينية والفرنسية والإنجليزية "أنا مقتنع بأن للصين دورا رئيسيا في بناء السلام. وهذا ما جئت لمناقشته للمضي قدما".

وأضاف ماكرون "سنناقش أيضا مع الرئيس شي جين بينج أعمالنا التجارية ، والمناخ والتنوع البيولوجي، والأمن الغذائي".

واستقبل الرئيس شي ماكرون واستعرضا سويا حرس الشرف.

وفي وقت سابق، ناقش ماكرون مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، الصراع في أوكرانيا. كما ناقشا إتاحة وصول الشركات الفرنسية إلى السوق الصينية، خصوصا في مجال الطيران والمواد الغذائية والقطاع المالي، بحسب قصر الإليزيه.

كما ناقش ماكرون مؤتمر قمة بشأن ميثاق مالي جديد من المقرر عقده في باريس في يونيو المقبل ومن المتوقع أن تقوم الصين بدور فيه. والهدف من القمة هو تمويل مكافحة الفقر والتحول البيئي.

وأكد ماكرون، في لقاء مع رئيس اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، تشاو ليجي، إن الحرب في أوكرانيا تؤثر على الأمن والتوازن الاستراتيجي العالمي.

كما قال ماكرون إنه من المهم أن تصدق الصين بسرعة على الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في أعالي البحار، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حصانة الدول، بحسب بيان لقصر الإليزيه.