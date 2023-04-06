الأهلي يصطدم الترجي التونسي والزمالك يواجه كينشاسا الكونغولي بالسوبر الأفريقي لليد

أجريت مساء اليوم، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة قرعة مباريات بطولة كأس السوبر الأفريقي لرجال كرة اليد، التي تقام في ضيافة النادي الأحمر خلال يومي 6 و7 مايو المقبل.

وتقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، على أن يتقابل الزمالك مع فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي في الدور الأول، ويصعد الفائز من هذا الدور إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.

وحضر القرعة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، مدير البطولة ومدحت البلتاجي، نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي، ونويل اسيميان، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي، ويزيد سعدي، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي وسامح جورج، مراقب البطولة وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك في البطولة التي أقيمت مايو الماضي بالنيجر وصعد على إثرها لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب".