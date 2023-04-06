 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في أول أيام عيد الفصح اليهودي - بوابة الشروق
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في أول أيام عيد الفصح اليهودي

أ ش أ
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 10:43 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 10:43 ص

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الخميس، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أول أيام عيد الفصح اليهودي، بعد فرض قيود مُشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين وإخراجهم بالقوة على مدار اليومين الماضيين.

واستبقت قوات الاحتلال اقتحام المستوطنين بالانتشار المكثف في باحات المسجد بدعوى تأمين الاقتحام، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط "المُصلى" القبلي.

وتلقى المُقتحمون شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقام عدد منهم بتأدية طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من باحات الحرم، وعند مُصلى "باب الرحمة"، وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وكانت منظمات الهيكل" المزعوم، قد دعت أنصارها وجمهورها إلى تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى خلال "الفصح اليهودي" الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.


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