أحمد عبد الله: مسلسل «حق عرب» لامس الجمهور لتناوله العلاقات الإنسانية ‏في الحارة المصرية‏

تحدث الفنان أحمد عبد الله، عن تسليط مسلسل «حق عرب» الضوء على الدراما الشعبية خلال موسم دراما رمضان، قائلا إن «الحارة» هي القوام الرئيسي للشعب المصري، لافتا أن أغلبية الشعب يسكنون في الحارات الشعبية؛ ما يجعلها أساسًا لدراما لا تنتهي قصصها.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» عبر شاشة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أن الدراما الشعبية تلمس الناس بشكل مباشر، لا سيما علاقات الأسرة والأصدقاء المتشعبة والتي تنبثق من جذور الحارة المصرية.
وأكد أن مسلسل «حق عرب» لاقى صدى واسعًا ولامس الجمهور؛ نظرًا لتناوله جميع العلاقات الإنسانية الموجودة في الحارة المصرية، كاشفا عن أن الصراع بين «عرب» و«عبد ربه» سيحتدم خلال الحلقات المقبلة بعد وقوفهما ضد بعضهما البعض، مضيفا أنه ليس شرطا أن ينتصر الحق في النهاية.
في سياق آخر، تحدث عن مشاركته في مسلسل «بيت الرفاعي» مع الفنان أمير كرارة، قائلا إنه ثالث أعماله معه، والأول مع المخرج أحمد نادر جلال.
وأضاف أن المسلسل يتناول صراعات الإرث بين أولاد العم، كما يوضح في النهاية أن ما بني على باطل فهو والثروة المبنية على المال الحرام لن تدوم، مشددا على ضرورة تحري الأمانة والصدق والمال الحلال.