أحمد عبد الله: مسلسل «حق عرب» لامس الجمهور لتناوله العلاقات الإنسانية ‏في الحارة المصرية‏

تحدث الفنان أحمد عبد الله، عن تسليط مسلسل «حق عرب» الضوء على الدراما الشعبية خلال موسم دراما رمضان، ‏قائلا إن «الحارة» هي القوام الرئيسي للشعب المصري، لافتا أن أغلبية الشعب يسكنون في الحارات الشعبية؛ ما ‏يجعلها أساسًا لدراما لا تنتهي قصصها‎.‎

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» عبر شاشة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أن ‏الدراما الشعبية تلمس الناس بشكل مباشر، لا سيما علاقات الأسرة والأصدقاء المتشعبة والتي تنبثق من جذور الحارة ‏المصرية‎.‎

وأكد أن مسلسل «حق عرب» لاقى صدى واسعًا ولامس الجمهور؛ نظرًا لتناوله جميع العلاقات الإنسانية الموجودة ‏في الحارة المصرية، كاشفا عن أن الصراع بين «عرب» و«عبد ربه» سيحتدم خلال الحلقات المقبلة بعد وقوفهما ‏ضد بعضهما البعض، مضيفا أنه ليس شرطا أن ينتصر الحق في النهاية.‏

في سياق آخر، تحدث عن مشاركته في مسلسل «بيت الرفاعي» مع الفنان أمير كرارة، قائلا إنه ثالث أعماله معه، والأول مع المخرج أحمد نادر جلال‎.‎

وأضاف أن المسلسل يتناول صراعات الإرث بين أولاد العم، كما يوضح في النهاية أن ما بني على باطل فهو والثروة ‏المبنية على المال الحرام لن تدوم، مشددا على ضرورة تحري الأمانة والصدق والمال الحلال‎.‎