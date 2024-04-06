الرئيس السيسي: أعاهد الله أن أستمر في السعي من أجل رفعة وعزة مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إنه أدى بالأمس القريب؛ اليمين الدستورية.. معاهدا الكل على رعاية مصالح الشعب، ومحافظا على سلامة أراضيه واليوم أعاهد الله.. بأن أستمر فى السعي والاجتهاد.. من أجل رفعة وعزة مصر.. وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.. والحفاظ على أمنها القومى واستقلالها.. وريادتها الإقليمية ودورها الدولي.

وأضاف خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية، مساء اليوم السبت، أنه يؤكد للمصريين الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية.. وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة.. للطبقات الأولى بالرعاية.

وتعهد بالاستمرار في دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق دعوتي للحوار الوطنى فى أبريل 2022.. والتي دعمت مخرجاتها الأولى.

وأعلن الرئيس توجيه الحكومة ومؤسسات الدولة بالاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية.