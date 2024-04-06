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بمشاركة رمضان صبحي.. التعادل يحسم مواجهة بيراميدز وطلائع الجيش

محمود عيسى
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 12:04 ص | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 12:09 ص

حسم التعادل السلبي مباراة بيراميدز وفريق طلائع الجيش باللقاء الذي جمعهما على ستاد الدفاع الجوي، ضمن الأسبوع الـ17 من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

التعادل ساهم في حصول كل فريق على نقطة واحدة ليستمر بيراميدز في المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 12 مباراة.

على الجانب الآخر رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 21 في المركز التاسع بجدول ترتيب فرق الدوري العام.

شهدت المباراة مشاركة رمضان صبحي أساسيًا وحتى الدقيقة 90 على الرغم من الأزمة المثارة ضده بعد إعلان رئيس اتحاد الكرة وصول خطاب من لجنة المنشطات المصرية بإيجابية عينة منشطات اللاعب قبل أن تعلن إدارة بيراميدز في بيان رسمي انتقادها لتصريحات جمال علام وتقدمها ببلاغ وشكوى قانونية ضده للتشهير باللاعب.


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