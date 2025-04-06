بوليتيكو: استخراج الثروات الطبيعية في أوكرانيا يتطلب مليارات الدولارات ويستغرق عقودا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن استخراج الثروات الطبيعية في أوكرانيا في إطار الصفقة التي تصر عليها الولايات المتحدة سيتطلب استثمارات بمليارات الدولارات وقد يستغرق عقودا.



وأشارت الصحيفة إلى أن مقترح السلطات الأوكرانية بشأن استثمار الموارد الطبيعية تحول إلى "كارثة سياسية" بالنسبة لها.

ويشار إلى أن حجم الثروات الطبيعية الأوكرانية قد يكون أقل مما يعتقد وسيكلف استخراجها مليارات الدولارات وقد يستغرق عقودا، ما لا يتجاوب مع المواعيد التي كان يفترضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكتبت الصحيفة تقول إن أوكرانيا ستحتاج إلى الاستثمارات في صناعة التعدين وقدرات المعالجة الصناعية، إضافة إلى إعادة إعمار شبكات الطاقة، وأن كل ذلك سيتطلب إنهاء النزاع مع روسيا.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن مشروع استثمار مناجم التيتانيوم استغرق 7 سنوات، فيما سيحتاج استثمار مكامن الليثيوم ما بين 10 و15 سنة.

يذكر أن الولايات المتحدة عرضت على أوكرانيا مشروع اتفاقية حول الاستثمار المشترك للموارد الطبيعية الأوكرانية، لكن أوكرانيا رفضت صيغتها الأولى، ثم فشلت المفاوضات حول الصيغة المعدلة للاتفاقية أثناء زيارة فلاديمير زيلينسكي لواشنطن في أواخر فبراير الماضي على الرغم من إعلانه عن الاستعداد للتوقيع عليها.

وفي وقت لاحق قدمت الولايات المتحدة نسخة جديدة من الاتفاقية، اعتبرتها أوكرانيا غير مقبولة، حيث تفترض النسخة الأخيرة السيطرة الأمريكية شبه الكاملة على جميع الموارد الطبيعية الأوكرانية وتمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما ورد في التسريبات الإعلامية.