قوات الأمن الليبية تضبط 570 مهاجرا غير نظامي ومتهمين بتهريب البشر

أعلنت قوات الأمن الليبية التابعة لحكومة شرق ليبيا يوم السبت ضبط 570 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة وعدد من المتهمين بتهريب البشر في حملة أمنية لمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية في منطقة امساعد على الحدود الشرقية.

ووفقا لبيان لقوات الأمن في شرق ليبيا فإنه بعد عمليات تحر واسعة أطلقتها قوات الأمن جرى التوصل إلى عدد من الأماكن في منطقة امساعد والمتخذة أوكارا لتخزين الهجرة غير النظامية وتعذيب وإساءة المعاملة للمهاجرين غير النظاميين.

وأوضح البيان أنه تم ضبط نحو 570 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة، إضافة لضبط عدد من المهربين القائمين على تلك الأوكار.

وعقب ذلك جرى اتخاذ الإجراء القانونية والصحية حيال المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم حسب الإجراءات المتبعة، وإحالة مهربي البشر المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

وأصبحت ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، وخاصة من دول أفريقية أخرى، الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا عبر رحلات محفوفة بالمخاطر بعد أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي"ناتو" في عام 2011 بحكم الزعيم السابق معمر القذافي وأغرقت البلاد في حالة من الفوضى.