السفير أحمد أبو زيد: مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي والناتو

أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج وحلف شمال الأطلسي الناتو، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على أسس شراكة قوية واستراتيجية، في ظل الزيارات المتكررة لوفود رفيعة المستوى من البرلمان الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي إلى القاهرة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي ،المذاع عبر فضائية «TEN»، أن مصر تربطها علاقات استراتيجية شاملة بالبرلمان الأوروبي بمختلف مجموعاته السياسية، معتبرًا هذه العلاقات بمثابة خطوة محورية نحو شراكة أعمق وأقوى.

وأشار إلى أن التحولات الدولية المتسارعة فرضت واقعًا جديدًا، ما تطلب إعادة تحديد الأولويات، خاصة في مجالات الدفاع والأمن، مشددًا على أن مصر تتبنى سياسة جديدة قائمة على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين، انطلاقًا من دورها كدولة تمتلك توازنًا استراتيجيًا في منطقة المتوسط.

وأضاف أن هناك ترابطا عضويًا بين أمن واستقرار المتوسط ومصر، لافتًا إلى أهمية التعاون في مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، الحروب، وتحديات العمالة والتنقل، مشددًا على ضرورة إرساء حوار شفاف ومنفتح مع شركاء مصر، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مناقشة أجندة التحديات المشتركة بين مصر والناتو تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تعاون أمني وسياسي أكثر عمقًا، في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات معقدة.