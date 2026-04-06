الرئيس الكوري الجنوبي يعرب عن أسفه إزاء إرسال أفراد مسيرات فوق أراضي كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج اليوم الاثنين عن أسفه إزاء إرسال أفراد لطائرات مسيرة فوق أراضي كوريا الشمالية، قائلا إن مثل هذا السلوك تسبب في توتر عسكري غير ضروري مع بيونج يانج.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن لي أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بعد أن وجهت النيابة العامة الأسبوع الماضي إلى 3 أفراد تهمة تحليق طائرات مسيرة فوق أراضي كوريا الشمالية في الفترة ما بين سبتمبر من العام الماضي ويناير من هذا العام.

وكان من بين المتهمين طالب دراسات عليا في الثلاثينيات من عمره، وموظف في وكالة الاستخبارات الوطنية، وضابط عسكري.

وقال لي: "على الرغم من أن هذا لم يكن عملا من جانب حكومتنا، فإنني أعرب عن أسفي للجانب الكوري الشمالي إزاء التوتر العسكري غير الضروري الذي تسبب فيه هذا السلوك المتهور".