قال مسئولون عسكريون في نيجيريا اليوم الاثنين إن 26 شخصا على الأقل قتلوا في 3 هجمات منفصلة خلال عيد الفصح في شمال البلاد.

وقُتل 17 شخصا على الأقل أمس الأول السبت، عندما هاجم مسلحون مجتمع مبالوم في منطقة جوير ويست في ولاية بينو بشمال وسط نيجيريا.

وأكد حاكم ولاية بينو هياسينث أليا الهجمات أمس الأحد، ولكن لم يحدد عدد الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم. وقال السكان إن عدد القتلى 17 شخصا.

ويشيع حدوث مثل هذه النوعية من الهجمات في شمال وسط نيجيريا، حيث كثيرا ما تنزلق النزاعات على الأراضي والرعي بين الرعاة الذين ينحدرون في الأغلب من مجموعة فولاني العرقية والمجتمعات المسيحية العاملة بالزراعة بشكل كبير، إلى اشتباكات دامية عادة. كما أن العصابات الإجرامية تنشط أيضا.

وفي هجوم منفصل في وقت مبكر من صباح السبت، على أحد مقرات الشرطة في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد، قُتل 4 من رجال الشرطة بعد تبادل مطول لإطلاق النار مع جماعة على صلة بتنظيم داعش، بحسب مسئول العلاقات العامة في شرطة بورنو كينيث داسو.

وفي قداس بمناسبة عيد الفصح في قرية أريكو بولاية كادونو أمس الأحد، قتل المسلحون 5 أشخاص، بحسب ما قاله الجيش.

ولا تزال هوية المسلحين مجهولة. وقال الجيش إن المعتدين اضطروا للتخلي عن خطف 31 رهينة بعدما استجابت القوات لنداء استغاثة.